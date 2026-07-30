Un centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una delle serate più attese dell’estate. Torna Calici di Stelle, l’appuntamento dedicato ai grandi vini della Romangia e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20, trasformerà il cuore di Sorso in un grande percorso tra degustazioni, spettacoli, musica dal vivo, arte, moda e intrattenimento. L’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma che vedrà protagoniste le cantine, i produttori locali, gli artisti, gli artigiani e le attività commerciali, dando vita a un itinerario diffuso capace di coniugare cultura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo. L’edizione 2026 è stata presentata questa mattina al Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas e dall’Assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività Produttive Federico Basciu, che hanno illustrato il programma della manifestazione e lo slogan scelto per quest’anno: “Sorrisi, Stelle e un Sorso di… Vino”. Ad accompagnare il percorso verso la serata principale sono stati organizzati gli appuntamenti della rassegna “Aspettando Calici”, dedicati alla promozione delle produzioni vitivinicole locali. Dopo il primo incontro ospitato dalla Cantina Dettori, venerdì 31 luglio sarà la volta della Cantina Nuraghe Crabioni, ultimo appuntamento prima della grande festa dell’8 agosto. La manifestazione prenderà il via alle ore 20.00 e si svilupperà lungo un ampio itinerario che interesserà i principali luoghi identitari e gli spazi più frequentati della città: Palazzo Baronale, via Farina, piazza San Pantaleo, piazza Sant’Agostino, piazza Bonfigli, piazzale Santa Croce, Corso Vittorio Emanuele, piazza Marginesu, piazza Garibaldi, via Cottoni, piazzale della Stazione, via Marconi, Corso Umberto, via Sernesto, via Verdi e via Barisone. Lungo il percorso saranno presenti stand gastronomici, aree dedicate ai dolci, alla frutta, ai cocktail e il tradizionale mercatino delle Arti e dei Mestieri. L’apertura istituzionale si svolgerà nella corte del Palazzo Baronale, con la conduzione di Barbara Kal, impreziosita dalla sfilata di moda “Modas” curata dalle stiliste Antonella Fini e France Bassu. Per tutta la serata il centro cittadino sarà animato da un ricchissimo programma musicale che vedrà alternarsi sul palco e lungo il percorso numerosi artisti e gruppi, offrendo un viaggio tra generi e sonorità differenti. A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera contribuirà inoltre il fireshow "Psicomagick", mentre i più piccoli potranno divertirsi con l'animazione itinerante di Birbetta Eventi. Protagoniste della manifestazione saranno le migliori produzioni vitivinicole locali grazie alla partecipazione della Cantina Sorso Sennori, Cantina Demuru, Tenute Dettori, Cantina Nuraghe Crabioni, Azienda Agricola Schintu Giuseppino e Distretto Sardegna Bio. I carnet degustazione, comprensivi di sette ticket (sei degustazioni di vini a scelta tra bianchi e rossi e una degustazione di Moscato), saranno disponibili al costo di 15 euro. Dal 1° al 6 agosto sarà possibile acquistarli in prevendita attraverso il collegamento al sistema PagoPA, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sorso, oppure tramite l’apposito banner dedicato. I carnet acquistati online potranno essere ritirati il giorno della manifestazione presso il Ticket Point allestito al Palazzo Baronale. Sarà inoltre possibile acquistare i carnet direttamente la sera dell’evento presso i Ticket Point del Palazzo Baronale, dello IAT di piazza Garibaldi e del rifornitore Esso di via Cottoni. Per favorire la partecipazione in sicurezza sarà attivo un servizio navetta da e per Sassari curato da Eventi in Bus.

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