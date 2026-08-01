Approfondimenti, riflessioni, qualche risposta ma soprattutto la stimolazione a farsi le domande giuste sui temi caldi. Domenica sul palco allestito dietro la Basilica di Saccargia salgono gli ultimi ospiti di Liquida, il festival di letteratura giornalistica organizzato dall'associazione Lìberos con la collaborazione del Comune di Codrongianos e il sostegno di Fondazione di Sardegna e Regione Sardegna.

Aprirà la serata alle 20 Lorenzo Tecleme che discute di due suoi liberi con Cristina Nadotti: "Storie di (ordinario) capitalismo selvaggio" e "Guida rapida alla fine del mondo" che verte su emergenza climatica, transizione ecologica, crisi energetica.

A seguire Goffredo Buccini presenta Tyrannis. Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica, che racconta i passaggi cruciali del primo quarto del XXI secolo. In chiusura Elena Testi presenta Genesi. Storia dell’estrema destra israeliana, in dialogo con Alberto Urgu. L'appuntamento è in collaborazione con i festival Liberevento e Dorian.

© Riproduzione riservata