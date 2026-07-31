Sabato 1 e domenica 2 agosto, a Morgongiori, appuntamento con l’evento “Monte Arci in Festa”.

Nel piccolo paese del Monte Arci saranno due giornate all’insegna di tradizione, cultura, memoria, comunità e spettacolo, organizzate dal Comune, in collaborazione con la Pro loco e finanziato dall’assessorato regionale al Turismo. Il clou sabato 1, con la 30sima edizione della Sagra delle Lorighittas, e numerose iniziative nell’arco di tutta la giornata. Sin dal mattino, alle 10, in piazza Giovanni XXIII, al via i laboratori di lavorazione delle lorighittas, del pane, del latte e del formaggio. Sempre alle 10 aprirà i battenti il museo MUVAT. Dalle 12, invece, tra piazza Giovanni XXIII e piazza Mercato, spazio ai più piccoli, con i giochi gonfiabili, e alla mostra fotografica “Morgongiori: immagini di storia, cultura e bellezza”. Nel pomeriggio, alle 16, esibizione dei gruppi musicali etnici lungo il percorso tra piazza Giovanni XXIII, via Chiesa, piazza Mercato e il museo MUVAT. Nel tardo pomeriggio, dalle 20, di fronte alla palestra comunale di via Monte Arci, la degustazione delle tradizionali lorighittas. Alle 22.30, negli spazi del campo sportivo comunale, il concerto di Benji e Fede. A seguire Dj Set. Domenica 2 agosto, chiuderà la 2 giorni il concerto del Matia Bazar, in località “Scaba e Cresia”. Dalle 20.30, previste le navette di collegamento tra il paese (partenze in piazza Giovanni XXIII e campo sportivo) e il sito.

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