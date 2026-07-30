È iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale estivo abbasantese, organizzato dalla Consulta giovani con il supporto dell'amministrazione comunale ed in programma l'8 agosto. Dopo un anno di pausa, la manifestazione torna a colorare le vie del paese con una sfilata rinnovata e un entusiasmo che i componenti del direttivo non nascondono.

«Siamo davvero felici di poter riportare il carnevale estivo nel nostro paese dopo un anno di stop - affermano i ragazzi- e questa edizione presenta una novità importante con il percorso che sarà diverso dal passato. La partenza è prevista dalla piazza della stazione, poi il corteo attraverserà il corso, scenderà verso la piazza della chiesa e si concluderà all'ex mattatoio, un tragitto pensato per coinvolgere più zone del paese e favorire la partecipazione».

La Consulta Giovani non nasconde l'impegno necessario per organizzare un evento di questa portata. «Sappiamo bene quanto sia faticoso e impegnativo organizzato - sottolineano- ma siamo altrettanto consapevoli della soddisfazione e della positività che portano alla comunità e a noi stessi».

L'obiettivo è creare dunque creare occasionii di incontro e divertimento per tutte le fasce d'età. «Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci - aggiungiamo i ragazzi della Consulta - la sindaca e l'amministrazione comunale per permetterci di organizzare di nuovo questa bellissima festa».

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