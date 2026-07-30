L’artista Anna Tifu ritorna sul palco della Basilica di San Gavino, venerdì 31 luglio alle 21.30, per immergersi nella straordinaria atmosfera della chiesa romanica. La violinista di fama internazionale sarà protaginusta con il suo prestigioso Tango Quartet, composto da Romeo Scaccia al pianoforte, Gianluigi Pennino al contrabbasso e Massimiliano Pitocco al bandoneon. Il concerto, inserito nella XXI edizione di Musica & Natura organizzata dal’Associazione Musicando Insieme, rappresenterà un intenso omaggio al genio creativo di Astor Piazzolla, compositore argentino che ha rivoluzionato il linguaggio del tango trasformandolo in una forma musicale capace di dialogare con la tradizione colta e la contemporaneità. Il programma sarà dedicato alle pagine più celebri del tango nuevo, reinterpretate attraverso la sensibilità melodica e la straordinaria tecnica violinistica di Anna Tifu, accompagnata da un ensemble di musicisti di altissimo livello. Attraverso celebri composizioni di Piazzolla, il quartetto accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di passione, malinconia, energia ritmica e intensità emotiva, superando i confini tra musica classica, cultura popolare e linguaggi contemporanei. Una serata crossover di grande impatto artistico, capace di restituire tutta la forza innovativa e universale della musica di Piazzolla.

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