Il linguaggio del fumetto per raccontare la storia dei Martiri Turritani, Gavino, Proto e Gianuario, patroni della città di Porto Torres. L’opera “Martyres. Un fumetto tra storia, mito, culto e tradizione”, verrà presentato ancora una volta domani, venerdì 30 luglio alle 18.30, presso la Libreria Koinè di corso Vittorio Emanuele. Si tratta del primo volume interamente dedicato ai tre Santi, pubblicato da Jeieffe da Jeieffe Edizioni, è la nuova realtà editoriale realizzata da Antonello Lutzoni e Mario Fundoni con un saggio storico affidato all’epigrafista e gliptografo Giuseppe Piras. Una nuova occasione per scoprire un’opera che contiene un omaggio al linguista, scrittore e commediografo turritano Gian Paolo Bazzoni, uno degli ispiratori delle pagine originali in cui il fumetto si affianca ad un ampio studio scientifico che porta la firma autorevole di una delle massime autorità negli studi sui tre martiri turritani e sui luoghi di culto a loro dedicati. Il progetto editoriale nasce dalle intuizioni e dalla sceneggiatura dello studioso, scrittore e commediografo Gian Paolo Bazzoni, che hanno ispirato gli autori nella costruzione di un progetto ambizioso e atteso, oggi finalmente pubblicato. Durante l’incontro gli autori dialogheranno con Giuseppe Piras, autore del saggio storico “Dalle fonti al fumetto: la trasposizione in chiave fumettistica della vicenda dei tre martiri turritani a partire dalle fonti agiografiche, storico-archeologiche ed epigrafiche”, contributo che arricchisce l’opera con importanti approfondimenti scientifici e garantisce rigore e accuratezza nella ricostruzione delle vicende narrate.

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