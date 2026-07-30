Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per l’accesso al premio di laurea riservato agli studenti meritevoli per l’anno accademico 2025/2026. Potranno beneficiare del contributo i residenti a Curcuris da almeno 2 anni che hanno ottenuto una laurea magistrale a ciclo unico, triennale o specialistica biennale. Gli studenti, per ottenere il premio, dovranno avere ottenuto una votazione finale non inferiore a 100/110. Per quanto riguarda la Laurea Magistrale, saranno 3 i premi: il primo da 600 euro, il secondo da 500 euro e il terzo da 400 euro. Per quanto riguarda, invece, la triennale o specialistica, le borse di studio saranno da 400 euro, 300 euro e 200 euro. Nella formazione della graduatoria verrà tenuto conto, come criterio di priorità nell’erogazione della borsa di studio economicamente più consistente, il voto finale di laurea più alto. In caso di parità precederà il richiedente che laureatosi in un periodo temporale inferiore. Gli interessati potranno presentare le richieste entro il 30 novembre, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali o l’Ufficio Protocollo del Comune.

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