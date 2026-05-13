Sinnai in festa per Sant'Isidoro. I riti religiosi sono già iniziati con triduo di preghiera nella chiesa dedicata al Santo nel quartiere omonimo del paese. La sagra vivrà poi le sue giornate più intense da venerdì a lunedì prossimo.

Il Comitato presieduto da Salvatore Rosas ha già allestito il programma. Venerdì alle 9,30 il laboratorio didattico “Dal grano alla pasta”. Alle 15 attività dimostrativa dell’arte del pane (“Le mani creano il pane, bellezza e tradizione”). Alle 21,30 è in programma una gara poetica con gli improvvisatori Antonello Orrù, Paolo Zedda, Daniele Filia, Marco Melis, Stefano Urru. Basciu e contra Giuseppe Tatti e Paolo Pilleri. Alla chitarra Luca Tiddia.

Sabato alle 19, la messa solenne officiata da don Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi e dal parroco di Sant’Isidoro don Sandro Piludu, animata dal coro Serpeddì di Sinnai. Seguirà la processione col cocchio e il simulacro del Santo, i buoi, la sfilata dei trattori, la banda musicale di Pirri, diretta da Elia Demuro, i gruppi folk Sinnai, Is Massaias di Uta, Villanova di Cagliari, il nuraghe di Settimo ele launeddas di Stefano Castello. Alle 21,45 primo Memorial Eleonora Pireddu, una serata dedicata alla musica dal vivo con artisti e gruppi emergenti in gara.

Ospiti speciali Maria Sofia Corona, finalista della trasmissione The-Voice Kids 2024 e Francesco Palmas. Domenica 17 alle 10 secondo torneo di scacchi; alle 20, Sintonie musicali con il coro Il Pentagramma, diretto da Francesca Spano.

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