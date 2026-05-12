Villaurbana, domenica la terza tappa di "Sentieri d'Arci"L’evento è ideato e lanciato dal Consorzio del Parco Naturale Regionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La terza tappa di “Sentieri d’Arci” sarà lungo il sentiero di Villaurbana. Domenica 17 maggio, infatti, sarà la montagna del territorio villaurbanese protagonista dell’evento ideato e lanciato dal Consorzio del Parco Naturale Regionale, che nei mesi di maggio, settembre e ottobre si propongono di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, immersi nella natura, tra i sentieri del Monte Arci. I partecipanti percorreranno un itinerario di 12 chilometri e mezzo, tra boschi e rocce millenarie. Il via dall’area attrezzata di “S’arangiu aresti” e lungo il percorso si visiterà anche la grotta di “Su Secretu de sa conca e’ s’omini” e il geosito di “Is aruttas santas”. La partenza è prevista alle 8.30 (il ritrovo alle 8). L’esperienza include (con quota di partecipazione di 10 euro) l’accoglienza con colazione, escursione guidata, degustazione finale con prodotti tipici e un gadget esclusivo dell'evento. L’evento è su prenotazione obbligatoria tramite la Fondazione Parte Montis entro giovedì 14 maggio.