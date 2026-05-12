La terza tappa di “Sentieri d’Arci” sarà lungo il sentiero di Villaurbana. Domenica 17 maggio, infatti, sarà la montagna del territorio villaurbanese protagonista dell’evento ideato e lanciato dal Consorzio del Parco Naturale Regionale, che nei mesi di maggio, settembre e ottobre si propongono di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, immersi nella natura, tra i sentieri del Monte Arci. I partecipanti percorreranno un itinerario di 12 chilometri e mezzo, tra boschi e rocce millenarie. Il via dall’area attrezzata di “S’arangiu aresti” e lungo il percorso si visiterà anche la grotta di “Su Secretu de sa conca e’ s’omini” e il geosito di “Is aruttas santas”. La partenza è prevista alle 8.30 (il ritrovo alle 8). L’esperienza include (con quota di partecipazione di 10 euro) l’accoglienza con colazione, escursione guidata, degustazione finale con prodotti tipici e un gadget esclusivo dell'evento. L’evento è su prenotazione obbligatoria tramite la Fondazione Parte Montis entro giovedì 14 maggio.

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