L'Ufficio Anagrafe del Comune di Cabras ha ampliato gli orari di apertura al pubblico dedicati al rilascio della Carta d'Identità Elettronica, con l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini di ottenere il nuovo documento entro il 3 agosto, termine ultimo di validità delle carte di identità cartacee. È ora possibile, infatti, fissare un appuntamento tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 10 alle 12.45. Il martedì e il giovedì la disponibilità oraria comprende anche il pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.15. Il potenziamento del servizio è stato predisposto per agevolare le richieste ed evitare disagi legati all'avvicinarsi della scadenza. I cittadini possono prenotare l'appuntamento online, tramite lo Sportello Telematico Comunale, oppure telefonando all'Ufficio Anagrafe nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 10.30, al numero 340 237 2574. “Abbiamo deciso di ampliare gli orari dedicati al rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche per garantire un

servizio più efficiente e accessibile a tutti i cittadini — dichiara l'assessora all'Innovazione Alessandra Pinna — L'obiettivo è accompagnare la comunità in questo passaggio importante, assicurando a tutti la possibilità di mettersi in regola entro la scadenza prevista e semplificando al massimo le procedure di prenotazione e rilascio”. La carta d'identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzato in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, il documento elettronico può essere utilizzato per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), garantendo l'accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni o ai sevizi online aderenti in maniera facile e veloce. Il documento d'identità può essere richiesto da tutti i cittadini residenti fin dalla nascita. Per i cittadini da 0 a 3 anni ha una validità pari a 3 anni, da 3 a 18 anni ha una validità di 5 anni, dai 18 anni la carta d'identità ha una validità di 10 anni; in ogni caso la scadenza dovrà corrispondere all'ultimo compleanno utile

immediatamente anteriore al termine di 10 anni. Il Comune invita i cittadini che ancora sono in possesso di una carta di identità cartacea a prenotare il rinnovo.

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