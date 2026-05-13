Sono state fissate, a Palmas Arborea ed Albagiara, le date e gli orari dei colloqui per i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando di Servizio Civile Universale nei due Comuni.

Per quanto riguarda i candidati di Palmas Arborea, l’ente ha aderito al progetto denominato “Servizio Civile Universale nei servizi informativi e di orientamento dei comuni sardi”, i colloqui di selezione sono stati fissati per giovedì 21 maggio, alle 9, presso l’Aula Consiliare del Comune, in via Rinascita 19.

Ad Albagiara, invece, il Comune avrà il “Servizio Civile Universale Sardegna Solidale per l'assistenza alle persone fragili nei comuni della Sardegna”, la seduta dei colloqui di selezione è fissata per mercoledì 20 maggio, dalle 11 alle 13, presso la sede del Servizio Sociale.

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