Il futuro della sanità sarda sarà al centro del nuovo appuntamento della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi, che venerdì farà tappa a Oristano con una giornata dedicata al confronto tra dirigenti sanitari, medici e operatori del settore.

L’appuntamento è fissato per le 17 all’Hospitalis Sancti Antoni e rappresenta la settima tappa del percorso che il partito sta portando avanti in tutta l’isola attraverso il “Manifesto sulla sanità”, documento che viene progressivamente arricchito dai contributi raccolti nei diversi incontri territoriali.

Dopo le tappe di Sassari, Cagliari, Carbonia, San Gavino e Olbia, il confronto approda ora a Oristano coinvolgendo alcuni dei principali protagonisti del sistema sanitario locale. Ad aprire i lavori sarà Umberto Ticca, responsabile della Scuola di formazione politica, mentre la tavola rotonda sarà coordinata da Franco Meloni.

Interverranno Grazia Cattina, direttore generale della Asl di Oristano, Mario Alberto Floris della Casa di Cura Madonna del Rimedio, Angelo Serusi, direttore generale di Areus, e Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano. Le conclusioni saranno affidate ad Annalisa Mele.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un confronto sulle difficoltà del sistema sanitario regionale, condividere analisi ed esperienze e individuare possibili linee di intervento in una fase considerata particolarmente delicata per la sanità sarda.

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