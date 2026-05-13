Si terranno venerdì 15 maggio, a Villaurbana, i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro. Le iniziative sono organizzate dal Comitato. Il via alle 18, quando si celebrerà la Santa Messa solenne in onore di Sant’Isidoro, celebrata da padre Davide Corongiu; a seguire la processione accompagnata dalle launeddas di Marco Atzeni. Alle 20.15, momento di condivisione, con i “Ballus a s’antiga”, nel sagrato della chiesa parrocchiale, in compagnia del fisarmonicista Gianni Ore. Durante la serata danzante, ci sarà anche un rinfresco conviviale. Inoltre, gli organizzatori invitano la popolazione a partecipare alle celebrazioni con cavalli, trattori e abiti tradizionali.

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