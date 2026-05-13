I brani di Bachi, Vivaldi e Albinoni per chiudere in bellezza l'edizione 2026 della rassegna "I grandi interpreti della musica", organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari. Sul palcoscenico dello Teatro Verdi di Sassari venerdì alle 20.30 saliranno l’oboista Gianfranco Bortolato e la violinista Irenè Fiorito, accompagnati dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio.

Il programma prevede alcuni capolavori del Barocco: il Concerto in re minore per oboe e archi di Alessandro Marcello, il Concerto in si bemolle maggiore per oboe, violino e archi di Antonio Vivaldi, il Concerto in re minore per oboe e archi di Tommaso Albinoni e, infine, due composizioni di Johann Sebastian Bach, l’autore che del Barocco in musica ha rappresentato la sintesi finale e il vertice assoluto: il Concerto in mi maggiore BWV 1042 per violino, archi e basso continuo e il Concerto in do minore BWV 1060 per oboe e violino.

Irenè Fiorito è una giovane violinista di grande talento. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso Violinistico Postacchini e il Premio Rodolfo Lipizer, svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista in importanti istituzioni musicali italiane ed europee. Suona un violino Joseph Ceruti del 1848, proprietà della Fondazione ProCanale di Milano.

Gianfranco Bortolato è oboe solista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Ha collaborato come primo oboe con alcune delle principali orchestre italiane, tra cui il Teatro alla Scala, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro La Fenice e il Teatro Regio di Torino, ed è ospite regolare di importanti festival internazionali. Svolge un’intensa attività solistica in Europa, nelle Americhe e in Asia, ed è protagonista di numerose prime esecuzioni.

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