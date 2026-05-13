Venerdì 15 e sabato 16 maggio si terrà a Porto Torres la III edizione di “Un calcio al bullismo”, iniziativa promossa dall’ Associazione Gianni Fresu e patrocinata dal Comune di Porto Torres: due giornate dedicate alla sensibilizzazione contro il bullismo, con il coinvolgimento attivo delle scuole e un’esperienza sportiva multidisciplinare aperta alla città. Venerdì dalle 9 alle 12.30 è in programma il convegno moderato dal giornalista sportivo Vittorio Sanna. Saranno invitate a partecipare tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’hinterland, le realtà sportive cittadine — non solo calcistiche —, le associazioni del territorio e tutti gli appassionati e tifosi interessati agli ospiti presenti. Sabato 16 maggio dalle 9 si svolgerà l’esperienza sportiva multidisciplinare presso la Cittadella Sportiva di viale delle Vigne, con un torneo di calcio che coinvolgerà otto società giovanili partecipanti. Nel corso della giornata saranno rappresentate numerose discipline sportive, oltre al calcio, tra cui pallavolo, basket, tennis, danza, arti marziali e lotta, atletica e scoutismo, con esibizioni, mini tornei e attività a tema dedicate ai più giovani. La giornata si concluderà con la tradizionale “Partita del Cuore” tra una selezione di amatori locali e la squadra di “Un calcio al bullismo – Isola Parco Nazionale dell’Asinara”, composta da ex calciatori professionisti, artisti e personaggi noti del panorama regionale e nazionale. La manifestazione si chiuderà con le premiazioni dedicate a tutti i partecipanti e con un momento finale di musica e intrattenimento, pensato per condividere insieme i valori dello sport, dell’inclusione e del rispetto.

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