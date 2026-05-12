A Quartu torna la Street Art week, quattro giorni di inizative tra mostre, solidarietà, shopping e arte. L'iniziativa che si terrà in viale Colombo, organizzata da Officine Verticali, in collaborazione con il centro commerciale naturale La Via del Mare, partirà giovedì davanti alla gelateria Ice Street che festeggerà anche i suoi 40 anni, dalle 17 alle 22, poi andrà avanti venerdì e sabato dalle 18 alle 24, mentre domenica dalle 10 alle 20.Il tema scelto per questa edizione è “No Rights Reserved”, ribaltamento simbolico della formula “All Rights Reserved”: dove la proprietà chiude, l’arte pubblica apre. Una presa di posizione chiara contro ogni forma di esclusione, che mette al centro il diritto di abitare lo spazio pubblico. Per quattro giorni la città diventerà un grande laboratorio urbano diffuso con vernissage, live painting, musica dal vivo e incontri pubblici distribuiti tra il SAW Village di viale Colombo (civico 45) e numerose attività partner. Saranno oltre 100 le figure coinvolte, tra artisti e musicisti, con l’obiettivo di creare una connessione concreta tra cultura e valorizzazione urbana. Accanto alle opere visive, la manifestazione ospiterà talk dedicati a temi cruciali: diritti LGBTQIA+, inclusione, Palestina, salute mentale e prevenzione oncologica. Il programma sarà scandito da una costante colonna sonora di musica live, esibizioni swing, hip hop, freestyle e dj set. Spazio anche ai più piccoli con il contest “Disegna la tua Street Art Week”, che inviterà bambini e famiglie a reinterpretare il logo del festival e la Tigre, mascotte ufficiale dell’evento. La chiusura di domenica sarà affidata al Distinguished Gentleman’s Ride 2026, con una imponente esposizione di oltre 400 auto e moto d’epoca.

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