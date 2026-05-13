Fede e tradizioni popolari. Due giorni di festa in onore di San Sebastiano che contadini e pastori, nei tempi andati, invocavano per la pioggia nelle stagioni secche. Nel fine settimana, Dolianova rende omaggio al martire di Narbona. Una festa a lungo dimenticata, recuperata nel 2024 dopo 80 anni di assenza dall’associazione Sicci Sancti Blasi dopo un lungo lavoro di ricerca negli archivi e sui testi ecclesiastici. Si parte sabato prossimo 16 maggio, alle 18, con la messa solenne e la consegna della bandiera di San Sebastiano. Alle 21, la cena comunitaria sotto le stelle a cui seguirà una serata di balli sardi e lisci accompagnata dalla fisarmonica di Marco Marrocu. Domenica 17 maggio il clou dei festeggiamenti: alle 17.30 partirà la processione dalla parrocchia di San Biagio fino al colle di San Sebastiano, a circa un km dal paese, sulla cui sommità si trovano le rovine dell’antica chiesa campestre intitolata al martire. Alle 18, il parroco di San Biagio don Sandro Zucca presiederà la messa. Al termine, il rientro del simulacro in parrocchia accompagnato dai fedeli.

© Riproduzione riservata