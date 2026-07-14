Domenica 19 luglio, alle ore 18,30, il "MuA – Museo e Archivio di Sinnai", inaugura due nuove esposizioni: “Tempo di Via Lattea”, mostra fotografica personale di Alessandro Casula, e “Storie e Memorie. La comunità attraverso le sue lettere dall’Archivio storico di Sinnai”.

Due progetti differenti per linguaggi e contenuti, ma uniti da una riflessione comune sul tempo e sulle tracce che esso deposita nei paesaggi, nelle immagini e nei documenti. Da una parte, lo sguardo rivolto al cielo e alla dimensione cosmica della notte; dall’altra, le parole, le relazioni e le vicende quotidiane conservate nelle carte dell’Archivio storico comunale.

Tempo di Via Lattea

La mostra fotografica “Tempo di Via Lattea” presenta il lavoro di Alessandro Casula, dedicato alla fotografia notturna e alla rappresentazione del cielo stellato nel paesaggio della Sardegna, con particolare attenzione ai territori meridionali dell’isola.

Attraverso le fotografie esposte, la Via Lattea diventa una presenza capace di trasformare luoghi conosciuti e scorci del territorio, costruendo un dialogo tra la vastità del cielo, la natura e le tracce dell’intervento umano.

Le fotografie di Alessandro Casula sono state pubblicate da diverse testate, tra cui Focus, L’Unione Sarda, MeteoWeb e Bell’Italia Magazine.

Storie e Memorie

La mostra “Storie e Memorie. La comunità attraverso le sue lettere dall’Archivio storico di Sinnai” nasce da un progetto di studio, valorizzazione e restituzione pubblica del patrimonio documentario conservato nell’Archivio storico comunale, con la collaborazione della soprintendenza Archivistica per la Sardegna.

Attraverso una selezione di lettere, comunicazioni, richieste, atti e testimonianze scritte, il percorso espositivo restituisce frammenti della vita pubblica e privata della comunità. Le carte raccontano i rapporti tra cittadini e istituzioni, le necessità quotidiane, le vicende personali, gli eventi collettivi e le trasformazioni sociali e territoriali che hanno interessato Sinnai nel corso del tempo.

Documenti nati per rispondere a esigenze amministrative o private diventano oggi fonti attraverso le quali ricostruire storie, relazioni e aspetti spesso poco conosciuti della comunità. La mostra invita quindi a considerare l’archivio non soltanto come luogo di conservazione, ma come spazio vivo di conoscenza, incontro e dialogo tra passato e presente.

All’interno del percorso sarà inoltre possibile conoscere e visionare alcuni progetti di innovazione applicati al patrimonio culturale, tra cui un’esperienza in realtà aumentata dedicata all’Archivio storico e nuovi strumenti digitali pensati per facilitare l’esplorazione, l’interpretazione e la narrazione dei documenti.

Le esposizioni saranno inaugurate domenica 19 luglio alle ore 18:30 negli spazi del MuA – Museo e Archivio di Sinnai, in via Colletta 20, e saranno visitabili fino al 30 agosto 2026.

Inaugurazione: domenica 19 luglio, ore 18:30, al termine sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

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