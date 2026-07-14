La comunità norbellese vivrà mercoledì 15 luglio il momento più atteso della festa patronale dedicata ai Santi Giulitta e Quirico, Alle 10.30 partirà la processione per le vie del paese, seguita dalla messa solenne in onore di Santa Giulitta, cuore religioso della ricorrenza. La festa proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento. Sempre Mercoledì 15, spazio alla grande musica rock italiana: alle 21.30 salirà sul palco la band Mondo Super, tributo a Luciano Ligabue, per una serata che promette energia e partecipazione. Giovedì 16 luglio sarà invece dedicato alla scoperta del territorio. Dalle 20, l’escursione notturna “Notti Nuragiche”, guidata da Roberto Caddeo, accompagnerà i partecipanti tra archeologia e natura, con un viaggio suggestivo alle Tombe dei Giganti. La festa si chiuderà venerdì 17, con una serata all’insegna del teatro e della musica. Alle 21.30 la compagnia Note di Teatro porterà in scena la commedia “El Pueblo Unido”, diretta da Paolo Floris. A seguire, il gran finale sarà affidato al dj set di Dj Lik, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

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