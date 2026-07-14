Nuovo intervento di disinfestazione da blatte, a Sinnai. Lo effettuerà la Pro Service il 21 luglio nelle vie Tiepolo – Serpeddi – Cervino – L. da Vinci; il 22 luglio nelle vie Ninasuni – Basilicata – Emilia – Foscolo – Is Mitzas - Amat. E, ancora, il 28 luglio nelle vie Lamarmora – XX Settembre - Trieste e il 31 luglio nelle vie Puccini – Monta Spada – Roccheddas – Figari – Cimabue – Gramsci - Ariosto. Tutte le operazioni avranno inizio alle ore 7,30.

Si informano i cittadini che è fondamentale attenersi, scrupolosamente, alle seguenti prescrizioni: Dovranno essere allontanati, dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi. Gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. È vietato il transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi. E’ vietato sostare veicoli in corrispondenza di tombini fognari e caditoie per le acque meteoriche. Per un periodo minimo di 30 giorni, è fatto divieto di consumo di ortaggi, frutta eventualmente coltivati in terreni limitrofi ai siti di intervento.

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