A Santu Lussurgiu la Festa della Beata Vergine del CarmeloLe celebrazioni inizieranno giovedì 16 luglio
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La comunità rende onore alla Beata Vergine Maria del Carmelo, molto sentita tra i lussurgesi. Giovedì 16 luglio la santa messa al mattino alle 8.30. Alla sera, alle 19, la celebrazione solenne officiata dal parroco Don GianCarlo Norio, con la Confraternita di Nostra Signora del Carmine e tanti devoti della Madonna, segue la processione e il cambio del priorato.
Al momento sacro si accompagna la festa profana, dove tutti gli abitanti del quartiere, s’ighinadu de Sa Nughe, animeranno la serata con la tipica ospitalità lussurgese per condividere insieme l’evento religioso. Un’esperienza di comunità genuina che consolida legami e rinsalda l’identità spirituale e sociale lussurgese.
Festeggiamenti civili: domani mercoledì 15 luglio alle 22 il concerto dei Time Out tribute band 883, in via Sa Nughe. Segue Dj set con Sandro Azzena. Giovedì 16 luglio va in scena il canto tradizionale a chitarra con Salvatorangelo Salis, Gianni Denanni e Marco Manca. Alla chitarra Nino Manca, alla fisarmonica Davide Caddeo.