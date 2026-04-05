l'avviso
05 aprile 2026 alle 19:41
Sinnai, bando per le giornate gratuite al Teatro Civico e al MuseoAssociazioni chiamate a fare domanda entro il 15 aprile
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Al Comune di Sinnai è stato pubblicato il Bando per la messa a disposizione di giornate gratuite e a tariffa agevolata del Teatro Civico e giornate gratuite del Museo Civico
Possono presentare richiesta le associazioni, o reti di associazioni, aventi sede nel territorio comunale. Le domande si presentano solo online, con scadenza: 15 aprile 2026 alle ore 23,59.
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