Al Comune di Sinnai è stato pubblicato il Bando per la messa a disposizione di giornate gratuite e a tariffa agevolata del Teatro Civico e giornate gratuite del Museo Civico

Possono presentare richiesta le associazioni, o reti di associazioni, aventi sede nel territorio comunale. Le domande si presentano solo online, con scadenza: 15 aprile 2026 alle ore 23,59.

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