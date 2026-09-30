La Casa del Parco nazionale dell’Asinara ospita venerdì 2 e sabato 3 ottobre il 6° LwCircus + 6th lwc Convivium, inziativa inserita nell’ambito della IV Biennale di Resilienza, Arte & Paesaggio, una inziativa che propone un workshop operativo dedicato ai metodi di progettazione del paesaggio basati sulle pratiche sociali e ambientali, mettendo in dialogo architetti, paesaggisti, artisti, ricercatori e istituzioni provenienti da diversi paesi. L’evento, in programma a Cala Reale nella sede dell’Ente Parco, è organizzato da LWCircus.org in collaborazione con il Parco nazionale dell’Asinara che prosegue le attività di tutela dell’isola come laboratorio a cielo aperto, per la conoscenza, la valorizzazione e la progettazione sostenibile del paesaggio. In particolare i professionisti si confronteranno sui temi della resilienza, della sostenibilità e della inclusione sociale, un dialogo tra natura e linguaggi artistici. I relatori internazionali provenienti da tutto il mondo presenteranno le proprie attività professionali e i progetti realizzati nelle più diverse latitudini, offrendo spunti per il futuro del loro pianeta.

© Riproduzione riservata