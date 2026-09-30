A Ghilarza proseguono le iniziative messe in campo nel corso del 2026 dal gruppo Onnigaza in occasione dei 50 anni di attività. Il sodalizio che in questi decenni è stato protagonista di tantissime manifestazioni è nato infatti nella cittadina del Guilcier il 3 marzo 1976. La quarta parte degli eventi per l’importante anniversario si è aperta mercoledì 30 settembre con “Chie tenet pane in bèrtula...”, dedicata ai cibi della tradizione sarda. Protagonisti in questo caso i bambini dai 3 agli 11 anni, impegnati alla Torre aragonese in un laboratorio durante il quale hanno imparato a fare sos malloreddos. Ora si prosegue venerdì 2 ottobre con il percorso “Peri sa bidda”. Si partirà alle 17 dalla Torre Aragonese: si raggiungeranno i luoghi dell’abitato dove sorgevano, e in alcuni casi sono ancora operativi, mulini, frantoi e altre costruzioni dove le materie prime legate all’alimentazione venivano trasformate e vendute. “Grazie alla partecipazione di alcuni operatori dei diversi settori, durante il percorso, verranno raccontati episodi della storia delle diverse strutture e delle persone ad esse legate”, spiega per il gruppo Onnigaza Marinella Marras.

Domenica 4 ottobre si ritorna nei locali della Torre aragonese, dove dalle 17, ci sarà la dimostrazione della preparazione di alcune varietà di pasta della tradizione sarda: Luca Floris di Nuoro presenterà la magia di su filindeu; le mani abili di Pina Marcis (La cucina di Pippi di Abbasanta) proporranno sos pistizones e l’Associazione Onnigaza proporrà la preparazione dei malloreddos. A seguire, a cura del Gruppo Onnigaza, verranno proiettate immagini e si parlerà di Pani, dolci e pietanze della tradizione ghilarzese. La riflessione sociale questa volta è dedicata alla donazione del sangue e a tale proposito si ricorda che a cura della Sezione AVIS Intercomunale di Ghilarza Abbasanta Norbello, Domenica 4 ottobre 2026, previa prenotazione al numero dell’Avis 327 859 1838, si potrà donare il sangue presso l’autoemoteca nel piazzale antistante il bar Stone Art Cafè di Ghilarza, via del Mandrolisai. Intanto su Facebook (Onnigaza Ghilarza, Gruppo Onnigaza Ghilarza) prosegue la pubblicazione di post che raccontano di questo anno intenso e che ricordano il mezzo secolo dell’Associazione attraverso il racconto e le immagini di manifestazioni, percorsi culturali, attività e scelte varie portate avanti negli anni.

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