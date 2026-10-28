Settimo San Pietro celebra l’Unità nazionaleIl 4 novembre l’omaggio alla Patria e ai Caduti di guerra
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Settimo San Pietro celebrerà la Giornata dell'Unità nazionale delle Forse Armate con una solenne cerimonia in programma per il prossimo 4 novembre in paese. Organizza l'amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo folk "Il Nuraghe", l'Istituto comprensivo scolastico del paese e le associazioni di Volontariato. Prevista la partecipazione di una rappresentanza delle Forze Armate. Già allestito il programma della Giornata. Prevista la partecipazione di una rappresentanza delle Forze Armate. il programma prevede per le ore 11 la celebrazione di una Messa solenne in parrocchia cui seguirà il Corteo dei partecipanti sino alla via Gramsci dove la cerimonia proseguirà nel Monumento dalla Pace, col rito dell'Alzabandiera e la deposizione di una corona dalloro in memoria dei Caduti in tutte le guerre. Chiuderà la mattinata l'intervento del sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu. Invitata tutta la popolazione. Risultato trentatre i Caduti in Guerra originari di Settimo San Pietro col paese li onora da sempre con la cerimonia delle Forze Armate del 4 Novembre.
Raffaele Serreli