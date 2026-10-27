La Biblioteca comunale di Gonnosnò, in occasione della settimana di Halloween e delle antiche tradizioni locali, organizza un doppio appuntamento, all’insegna della lettura, della creatività e del confronto intergenerazionale. La prima data da segnare è per mercoledì 28 ottobre, alle 17, in biblioteca, con le storie di paura e laboratorio creativo: un pomeriggio riservato a tutti i bambini, tra letture “paurose” e un laboratorio per dare sfogo alla fantasia. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre, alle 10, presso la Casa di Riposo per l’evento “Un ponte tra generazioni”. Nell’occasione gli alunni della Scuola dell’Infanzia si recheranno in visita agli ospiti della casa di riposo per un momento di lettura, confronto e chiacchiere, tra Halloween e le tradizioni sarde come “Su Purgagoriu”, “Is Animeddas” e “Is Panixeddas”. Un modo per celebrare cultura, divertimento e tradizione.

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