Una città da osservare, scoprire e reinterpretare attraverso lo sguardo della fotografia, è quella immortalata negli scatti di Fiorella Sanna nell’ambito del Cittadini sospesi festival 2026, organizzato dall'associazione Artifizio con la direzione artistica di Carlo Antonio Angioni. Un invito a guardare oltre ciò che è familiare, a lasciarsi sorprendere dai dettagli e a scoprire nuove prospettive sul mondo che ci circonda.

La mostra si potrà visitare fino al 3 novembre nel chiostro dell'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Negli scatti della fotografa, Quartu diventa protagonista e spazio di immaginazione in un racconto tra quotidianità, ironia e poesia. Tra facciate, portoni, piazze e angoli appartati i personaggi insegiono pensieri, si concedono attese, compiono gesti inattesi. Le loro storie sembrano fermarsi per un istante e anche lo sguardo si posa sui luoghi. Un invito a guardare Quartu una seconda volta riconoscendo nei suo luoghi anche tracce di una propria storia.

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