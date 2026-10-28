Partiranno sabato prossimo le lezioni di autodifesa tenute dagli istruttori dell’associazione Asd Magic. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Dolianova, offre un percorso teorico e pratico su come difendersi da un’aggressione e prevenire situazioni di potenziale pericolo. Per partecipare ai corsi, completamente gratuiti, occorre aver compiuto i 14 anni di età e risiedere a Dolianova o nei paesi del circondario. Previste 10 lezioni pratiche con il metodo “Kray Maga”. Le lezioni si terranno dalle 15 alle 16.30 nella sede dell’associazione Asd Magic di via dei Lavoratori e si concluderanno il 16 novembre. Per informazioni si possono contattare i numeri 3488524264 e 3397916487.

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