Dolianova, corsi di autodifesa urbana gratuitiA partire da sabato prossimo nella sede dell’associazione Asd Magic
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Partiranno sabato prossimo le lezioni di autodifesa tenute dagli istruttori dell’associazione Asd Magic. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Dolianova, offre un percorso teorico e pratico su come difendersi da un’aggressione e prevenire situazioni di potenziale pericolo. Per partecipare ai corsi, completamente gratuiti, occorre aver compiuto i 14 anni di età e risiedere a Dolianova o nei paesi del circondario. Previste 10 lezioni pratiche con il metodo “Kray Maga”. Le lezioni si terranno dalle 15 alle 16.30 nella sede dell’associazione Asd Magic di via dei Lavoratori e si concluderanno il 16 novembre. Per informazioni si possono contattare i numeri 3488524264 e 3397916487.