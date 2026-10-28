Una donna di 89 anni è stata investita da un'auto e trascinata per alcuni metri sull'asfalto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio sul lungomare di Castelsardo, intorno alle 16.15, in via Sant'Antonio, una strada stretta a pochi passi dal centro.

La pensionata è rimasta incastrata sotto la vettura, da cui è stata liberata dalla Polizia locale. Sul posto l'elisoccorso Areus con gli operatori sanitari che, per la dinamica dell'incidente, hanno trasferito l'anziana, vigile e cosciente, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

La donna ha riportato un trauma al bacino, una frattura al femore e una ferita al capo. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi e la dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelsardo.

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