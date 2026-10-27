Il valore dell'ortoterapia come strumento di cura, benessere e inclusione sociale. È il tema di "Territorio, salute e inclusione: il valore dell'ortoterapia", la giornata in programma venerdì 30 ottobre all'azienda agricola multifunzionale "Abitare con il verde", in località San Gaetano a Quartucciu. L'obiettivo dichiarato è costruire nuove sinergie tra territorio, istituzioni e famiglie.

L'evento è promosso dal Distretto rurale Sant'Isidoro "Mario Fadda" con Coldiretti Cagliari, Fondazione di Sardegna e "Abitare con il verde", in rete con numerose realtà del terzo settore e con l'Università di Cagliari.

I lavori si apriranno alle 9 con i saluti di Carlo Secci, presidente del Distretto rurale Sant'Isidoro, e di Giuseppe Casu, direttore della Federazione provinciale Coldiretti Cagliari.

Alle 10 la prima sessione, "L'ortoterapia in Italia e nel mondo", coordinata dalla giornalista Francesca Melis. Ania Balducci, agronoma e ortoterapeuta ATHA, parlerà della professione dell'ortoterapeuta tra cura e benessere; l'architetto Monica Botta, progettista di giardini terapeutici, illustrerà la progettazione dei giardini terapeutici e degli healing gardens; Efisio Perra, consigliere di Coldiretti Sardegna, affronterà il tema del rapporto tra ortoterapia e riabilitazione e del percorso verso il riconoscimento legislativo.

A mezzogiorno la tavola rotonda con i deputati Salvatore Deidda e Francesca Ghirra, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini, il consigliere regionale Lorenzo Cozzolino, componente della Commissione Salute, Annalena Cogoni, direttrice dell'Orto botanico dell'Università di Cagliari, Silvia Paba del Dipartimento Salute Mentale della ASL Cagliari e Giorgio Efisio Demurtas, presidente della Federazione provinciale Coldiretti Cagliari.

Dopo il pranzo, con la degustazione dei prodotti del Distretto rurale curata dalla cooperativa sociale Noi altri, alle 15 la sessione dedicata alle "Esperienze di ortoterapia in Sardegna", sempre coordinata da Francesca Melis. Annalena Cogoni e Gianluca Iiriti presenteranno le attività dell'Orto botanico di Cagliari; Mariolina Fusco (IFOLD) e Stefano Piredda, presidente dell'associazione LVP, si soffermeranno sulla formazione degli operatori esperti in orti e giardini del benessere. Silvia Giacobbe e Paola Cannas, insieme ai partecipanti, racconteranno il progetto "La cura dell'orto che cura" di "Abitare con il verde"; Luisa Massacci della cooperativa sociale Pocopoco parlerà di integrazione sociale e lavorativa dei giovani in difficoltà, mentre i rappresentanti del Lions Club illustreranno le attività di sostegno per il benessere nel verde.

Interverranno inoltre Rita Angela Pitzalis, presidente della Fondazione ANFFAS Onlus Cagliari, Lauretta Impera (cooperativa sociale ADEST), Floriana Murru (associazione La casa nell'albero ODV), Caterina Carta (cooperativa sociale Passaparola), Paola Ugas e Roberto Boi di Laore Sardegna, e Antonella Angioni, fiduciaria di Slow Food Cagliari.

La giornata si chiuderà alle 17 con una merenda e la visita all'ortogiardino insieme ai partecipanti al progetto COC.

L'azienda si raggiunge dalla Statale 125 in direzione Burcei: al chilometro 18, subito dopo l'incrocio con la rampa per Villasimius, si svolta a destra attraverso un cavalca-fosso, di fronte al cancello rosso con la scritta "Amanda B&B", poi subito a sinistra lungo lo sterrato fino al cancello grigio di "Abitare con il verde". Per informazioni: 338 225 8656.

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