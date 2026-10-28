Il titolo dello spettacolo di e con Ignazio Chessa prende spunto da una frase del giornalista Peppino Impastato "Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà". L'appuntamento è per giovedì 29 ottobre al Teatro Astra di Sassari (inizio alle 20.30).

Attraverso la ricostruzione delle trasmissioni di Radio Aut, Chessa racconta il coraggio e la lotta contro la criminalità organizzata di Peppino Impastato, giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978. L'artista dà voce ai vari personaggi mafiosi che gravitavano nella vita di Peppino; uno scialle nero per diventare la madre Felicia di fronte alla bara del figlio, un elmo da Pupo siciliano per raccontare le gesta di Peppino, la sua anima lancia un messaggio di grande emozione dall’aldilà. Ignazio Chessa alterna ironia, satira e momenti di intensa emozione. Un lavoro di teatro civile che celebra il valore della libertà e della bellezza come strumenti di riscatto.

Lo spettacolo della compagnia Lo Teatrì, con scene e costumi di Fabio Loi, è inserito nel cartellone del XXXVI Festival Etnia e Teatralità – Fra tradizione e classici 2026-2027, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

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