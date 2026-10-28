la decisione
28 ottobre 2026 alle 15:33
Cimiteri di Sinnai, sino al 2 novembre orario continuatoPrevista per domenica anche una visita guidata
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Orario continuato, da oggi al 2 novembre nelle visite ai due cimiteri di Sinnai per la commemorazione dei defunti. Le visite sono possibili dalle 8 alle 17. Il tre e il quattro novembre, i cimiteri resteranno invece aperti solo dalle 8 alle 12. In questi giorni i due camposanti sono particolarmente affollati. Domenica 1 novembre è prevista una visita guidata dopo le 15,30 nel vecchio cimitero.
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