Orario continuato, da oggi al 2 novembre nelle visite ai due cimiteri di Sinnai per la commemorazione dei defunti. Le visite sono possibili dalle 8 alle 17. Il tre e il quattro novembre, i cimiteri resteranno invece aperti solo dalle 8 alle 12. In questi giorni i due camposanti sono particolarmente affollati. Domenica 1 novembre è prevista una visita guidata dopo le 15,30 nel vecchio cimitero.

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