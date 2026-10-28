La Biblioteca comunale di Palmas Arborea si prepara a festeggiare Halloween. Tra fantasmi, zucche e creature misteriose, con storie e personaggi da paura, questa settimana è in programma un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli.

La struttura, infatti, festeggerà la ricorrenza con “Halloween in Biblioteca”, letture a tema e laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni (massimo 10 bambini per turno). Giovedì 29, alle 16, la prima data, nella Biblioteca comunale di Tiria. Venerdì 30, invece, alle 17, ci si sposterà in quella di Palmas Arborea.

Per informazioni e prenotazioni ci si può recare in biblioteca o contattarla telefonicamente (al numero 0783028221) o e-mail (indirizzo biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

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