Un viaggio per andare alla scoperta del rapporto tra l'antica civiltà sarda e il mare, l'associazione ‘Sardegna terra di nuraghi’ organizza l'incontro “Ma i sardi navigavano? La Sardegna e il Mediterraneo”, in programma al Museo archeologico di Olbia, giovedì a partire dalle 18. A raccontare la storia, la ricercatrice di Archeologia dell'università di Sassari, Giovanna Fundoni, introdotta dal rappresentante dell'associazione, Giovanni Pileri, che ha organizzato l'iniziativa che rientra nel ciclo Dialoghi nuragici, appuntamenti di divulgazione per favorire la comunicazione tra ricerca scientifica e comunità, portando i temi dell'archeologia e della storia nei luoghi della vita civica, in tutta l'isola. Gli appuntamenti dell’edizione autunnale sono 55, in 42 città della Sardegna, e si concludono il 7 dicembre prossimo.

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