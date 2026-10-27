In occasione delle festività per tutti i santi e l’omaggio ai defunti, la biblioteca di Serdiana mette in campo un’originale iniziativa rivolta a bambini e ragazzi. Venerdì prossimo, alle 16, è in programma un laboratorio di animazione alla lettura con una selezione di storie paurose che metteranno a confronto tradizioni recenti come “halloween” e quelle del passato quando a Serdiana si celebrava il rito de “Is panisceddas” con i bambini che giravano di porta in porta per chiedere piccole offerte (dolci, caramelle, noci, castagne, fichi secchi). Una tradizione che negli ultimi anni si sta provando a riportare in auge così come avvenuto in altri paesi della Sardegna dell’interno dove si celebra Su Mortu Mortu, Is Animeddas o Su Prugadoriu.

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