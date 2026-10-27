Dal 31 ottobre al 2 novembre si rinnova a Burcei la Festa di Ognissanti col rito de "Is animeddas". Tra il 31 ottobre e il 1° novembre, i bambini vanno di porta in porta nelle case di Burcei, chiedendo piccole offerte per le anime del purgatorio (frutta, dolci come i pabassinos o il pane di sapa), pronunciando formule tradizionali come “Seus benius po is animeddas” ("Siamo venuti per le anime") o “Mi das po is animeddas?”. L'iniziativa è del Comune e del Gruppo folk "A passu antigu": una occasione per tramandare la memoria, fare incontrare generazioni diverse e tenere viva l'identità di Burcei. Si inizia il 31 ottobre alle 10in Piazza "Is Griffonis", con la consegna de "Is Animeddas" da parte dell'amministrazione comunale. Alle 17, l' inaugurazione della mostra "Il lutto, nella tradizione di Burcei" presso il salone parrocchiale che potrà essere visitata nche il 2 novembre dalle 10 alle 18.

Una mostra intensa e raffinata per riscoprire abiti, usi e consuetudini legati al lutto nella tradizione sarda, a cura del Gruppo Folk "A Passu Antigu" di Burcei. Alle 18, "Un momento con gli anziani". Nella Piazza "Is griffonis", gli anziani del paese racconteranno ai bambini la storia, i ricordi e il significato de "Is animeddas".

Il 1 Novembre alle Ore 17 si terrà il Convegno, dal tema: "Il lutto, nella tradizione di Burcei", con Francesco Cappai, Giuseppe Serra, Gianmarco Porceddu.

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