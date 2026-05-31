Taglio del nastro nel comune di Burgos dove è stata inaugurata una nuova biblioteca comunale "Radici e Orizzonti " che darà l’opportunità alla popolazione di fruire di spazi ampi e luminosi, idonei per accogliere bambini, studenti, professionisti e famiglie. “Siamo molto contenti, di essere riusciti a realizzare un nuovo polo culturale per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Leonardo Tilocca. - Per noi amministratori è motivo di grande orgoglio, per l’importanza che tale servizio riveste, sia come spazio dedicato alla lettura, allo studio, all'innovazione e alla ricerca. La cultura è la base dell’evoluzione sociale ed economica di una comunità, in favore della quale questi servizi essenziali favoriscono lo sviluppo e la crescita nel tempo.” L'evento ha visto una grande partecipazione di bambini, famiglie e cittadini. Presenti anche il parroco Don Robert, gli operatori coinvolti nell’organizzazione dell’evento e la cooperativa sociale Giovanni Maria Angioy. “Con l’auspicio che questo nuovo spazio possa diventare un punto di riferimento sociale, per un futuro ricco di partecipazione e crescita culturale”, ha concluso il primo cittadino.

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