Innovazione tecnologica, sicurezza integrata, le nuove normative alla gestione delle emergenze urbane fino alle prospettive di cooperazione nazionale ed europea. Sono alcuni temi del VII convegno regionale della Polizia locale di Sassari, IV interregionale, in programma giovedì 4 e venerdì 5 giugno Sassari, negli spazi della Promocamera. Tra le tematiche affrontate nella prima giornata quelle della sicurezza dei pubblici esercizi e degli aspetti normativi legati alle attività di somministrazione e intrattenimento, un ambito che verrà illustrato da Saverio Linguanti, consulente giuridico specialista di diritto amministrativo, docente di legislazione e Tecniche di pubblica Sicurezza della Scuola Ispettori della Gdf, consulente e formatore Forze di Polizia, già consulente dell’Ufficio legislativo Mise. Ma la forse l’aspetto trattato di maggiore attualità riguarderà l’intelligenza artificiale nell’attività della polizia locale con le sue implicazioni in materia di privacy.

A presentarlo sarà uno dei massimi esperti, noto al grande pubblico e a chiunque abbia affrontato un concorso pubblico negli ultimi anni: Simone Chiarelli. Formatore e consulente tra i maggiori esperti italiani in materia di innovazione digitale nella pubblica amministrazione e autore di numerose pubblicazioni del settore, ha reso comprensibile il diritto amministrativo e tutte le materie legate alla pubblica amministrazione. Questo anche grazie ai video da lui pubblicati su YouTube. Poi ancora focus su tutela ambientale e gestione del territorio, con un approfondimento sul “Decreto Terra dei Fuochi” e sulla disciplina relativa ai veicoli in stato di abbandono, a cura di Gaetano Alborino, funzionario della Polizia metropolitana di Napoli, docente, formatore ed esperto in normativa ambientale. La seconda giornata invece approfondirà i modelli di progettualità e i finanziamenti pubblici per la polizia locale, nella relazione di Marco Calaresu, docente di Scienza Politica dell'Università di Sassari. Si parlerà anche delle problematiche connesse al contrasto delle occupazioni abusive degli alloggi e alle recenti novità normative in materia di Daspo urbano, con l’intervento di Maria Giulia Milone, della Polizia locale di Milano. Conclusione dei lavori infine dedicata alle più recenti modifiche del Codice della Strada e agli articoli 187 e 192, tema di particolare interesse operativo per gli operatori di Polizia locale, da parte di Gianluca Fazzolari, sostituto commissario coordinatore della Procura della Spezia. Ad aprire la due giorni i saluti istituzionali del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, seguiti dall’intervento dell comandante della polizia locale di Sassari, Gianni sull’evoluzione del ruolo della polizia locale.

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