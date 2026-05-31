Stimolare la creatività dei bambini attraverso il gioco e la manipolazione delle materie prime. Un approccio pedagogico alla base del “metodo Munari”, elaborato alla fine degli anni ’70 e diffuso in Italia e all’estero.

A questa esperienza guarda la nuova iniziativa “Giochiamo con l’arte” promossa dalla biblioteca comunale di Dolianova riservata a 15 bambini dai sei anni in su.

Quattro giornate dedicate all’arte e alla fantasia in programma il 3, 8, 10 e 15 giugno dalla 17.00 alle 18.30 nella sede della biblioteca in piazza Europa.

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