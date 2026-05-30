In occasione della XVIII° Giornata Nazionale delle Miniere, il Museo dell’Ossidiana “Carlo Lugliè”, in collaborazione col Comune di Pau e Orientare, propone due giornate alla scoperta di uno dei paesaggi più suggestivi del Monte Arci, tra archeologia, natura e tradizioni. Sabato 30 maggio, alle 16.15, il via con una visita guidata al museo, alla conoscenza dell’ossidiana, i suoi usi, le tecniche e le curiosità legate alla risorsa.

Domenica 31 maggio un lungo pomeriggio tra cultura e musica. Alle 16 una visita guidata alle sale espositive. Alle 17.15, ci si sposterà verso il Parco dell’Ossidiana, dove le guide, dalle 17.30 condurranno i visitatori lungo il suggestivo sentiero nero di “Sa Scaba Crobina”, un autentico museo a cielo aperto, che conserva ancora oggi le tracce delle attività di lavorazione dell’ossidiana, iniziate oltre 6500 anni fa. Contemporaneamente sarà possibile partecipare a un secondo turno di visita guidata al museo.

La serata culminerà, alle 19.30, con il concerto dei Tenores di Neoneli, all’interno del Museo Lugliè.

L’iniziativa, patrocinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, sarà l’occasione per vivere un’esperienza immersiva tra archeologia, paesaggi vulcanici e tradizioni della Sardegna, nel cuore del Monte Arci.

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