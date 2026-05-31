Al via dalla mezzanotte di oggi 31 maggio le iscrizioni per lo “Spiaggia Day 2026”, il servizio di colonia estiva promosso dal Comune di Muravera e destinato ai minori residenti. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online fino alle 23,59 del 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall’amministrazione comunale.

Il progetto, curato dal Servizio Socio Educativo Culturale del Comune, punta a offrire durante l’estate uno spazio educativo, ricreativo e di aggregazione all’aria aperta, favorendo allo stesso tempo la conciliazione tra tempi familiari e attività lavorative dei genitori.

<Il servizio- come informa l'ufficio stampa del Comune- sarà rivolto ai bambini suddivisi nelle fasce d’età tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e i 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel Comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili.

Lo “Spiaggia Day 2026” si svolgerà dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 8:30 alle 13:30, per quattro settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti due turni: il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi.

Le attività si terranno nella località marina di San Giovanni, dove il Comune garantirà gazebo per l’ombreggio e servizi igienici. Sarà inoltre assicurato il trasporto dei minori, con fermate e orari che verranno comunicati successivamente dall’operatore incaricato del servizio.

La graduatoria degli ammessi verrà predisposta in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e al numero di protocollo assegnato, fino all’esaurimento dei posti disponibili e delle risorse previste nel bilancio comunale. Resta comunque la possibilità, da parte dell’Ufficio Politiche Sociali e Giovanili, di inserire prioritariamente minori con particolari situazioni di svantaggio sociale o familiare>.

Le quote di partecipazione varieranno in base all’Isee e al numero di figli iscritti. È prevista l’esenzione per i nuclei con Isee fino a 5 mila euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno da 50 a 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio.

L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata l’ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

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