sinnai
31 maggio 2026 alle 16:54
Solanas, bando per un chiosco
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Un bando del Comune di Sinnai per l’assegnazione, a titolo precario, di un posteggio fuori mercato nell’area della frazione turistica di Solanas. E' destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la stagione estiva dal 15 giugno al 30 settembre. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 giugno. La graduatoria sarà redatta secondo il regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche.
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