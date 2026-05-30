È un evento che celebra la ciliegia, il gustoso frutto locale, e non solo. La Sagra de Sa Cariasa Bonarcadesa incarna l'identità della comunità, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, valorizza il lavoro degli agricoltori e promuove le eccellenze locali.

Bonarcado è pronta a celebrare il suo prezioso frutto con la 23ma edizione in programma martedì 2 giugno, organizzata dal Coro di Bonarcado, numerosi volontari e cittadini con il sostegno finanziario del Comune.

Migliaia di turisti attesi per degustare il frutto primaverile e scoprire il ricco patrimonio storico-culturale del borgo montiferrino. Nelle bancarelle una ventina di quintali di prodotto con la varietà “duroni precoci”, provenienti dai privati e dai ciliegeti comunali di Pranos e Pabarile. Poi la grande torta di ciliegie da degustare nel parco di Ortu Mannu. «La Sagra de sa Cariasa offre uno spazio di incontro autentico, dove il cibo diventa strumento di socialità e condivisione. Il suo valore sociale risiede nella capacità di creare relazioni, promuovere la collaborazione tra i cittadini e rafforzare il legame tra comunità e territorio», sottolinea la sindaca Annalisa Mele.

Bonarcado vanta una lunga tradizione nella coltivazione delle ciliegie, con impianti che risalgono a oltre 70 anni fa, quasi ogni famiglia ha in gestione un appezzamento coltivato con lo squisito frutto. Una passione ma anche una ricchezza per l’economia locale e che rifornisce tutta la provincia di Oristano, nelle annate buone con una decina di tonnellate si soddisfa il mercato locale, di tutta la provincia di Oristano e non solo, anche del Campidano e Planargia.

Programma: alle 11 l’apertura degli stand, vendita e degustazione delle ciliegie locali e la mostra mercato con l’agroalimentare e gastronomia del territorio presso il parco Ortu Mannu. Alle 17 la musica folk sarda con l’organettista Matteo Scano, la voce di Francesco Fais e Manuel Mercurio alla chitarra. Poco dopo la degustazione della torta alle ciliegie e dei gustosi frutti.

Oltre la sagra, la giornata è occasione per conoscere più da vicino il prezioso patrimonio storico-culturale di Bonarcado: la Basilica di Santa Maria e il Santuario di Nostra Signora di Bonacatu, la Casa Museo Nanneddu Sassu con le opere dello scultore locale. l’Infopoint turistico attivo presso la sede ProLoco garantirà le indicazioni e il supporto logistico per le visite culturali.

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