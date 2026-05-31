L’onorevole Vittorio Michele Craxi, conosciuto come Bobo, sarà a Porto Torres in occasione della presentazione dei candidati del Partito socialista italiano schierati nella lista di Orizzonte Comune a sostegno del candidato sindaco Massimo Mulas. L’appuntamento è in programma domani, lunedì 1 giugno alle 16, presso la sede di Orizzonte Comune in via Ponte Romano. Il politico ed esponente del Psi, già sottosegreario agli affari esteri con delega ai rapporti con l'Onu nel secondo governo Prodi, a pochi giorni dall'appuntamento elettorale del 7 e 8 giugno, interverrà a favore del progetto civico che si inserisce nella coalizione del centrosinistra. A coordinare i lavori sarà Gavino Bigella, segretario cittadino Psi di Porto Torres e candidato a consigliere, il sindaco uscente Massimo Mulas e Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio. Bobo Craxi già esponente del Partito Socialista Italiano storico, membro del nuovo Psi e passato poi alla formazione politica dei Socialisti Uniti, ha aderito in seguito col suo gruppo al ricostituito partito socialista.

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