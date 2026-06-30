Dal 1° al 3 luglio 2026, nella Sala Polifunzionale "Si 'e Boi" di Selargius, si svolgerà la nuova edizione del Festival Letterario Anderas, manifestazione dedicata al tema "Di Sacro e di Lavoro", che propone un ricco programma di incontri, poesia, tradizioni e momenti di approfondimento culturale.

Il Festival si aprirà il 1° luglio con il seminario formativo di improvvisazione poetica "Su Cantu de Séi", a cura di Paolo Zedda, con la partecipazione di Dolores Dentoni e Carolina Casula. Il 2 luglio sarà dedicato alla gara di improvvisazione poetica "A sa moda campidanesa", che vedrà confrontarsi alcuni tra i più apprezzati poeti estemporanei della Sardegna, accompagnati dalla musica di Romeo Dentoni.

La manifestazione si concluderà il 3 luglio con l'VIII edizione del Premio d'Arti "Faustino Onnis", durante la quale saranno premiati i vincitori e le vincitrici del concorso nelle sezioni Poesia e Prosa.

La cerimonia, presentata da Pier Sandro Pillonca, vedrà la partecipazione del Prof. Giulio Paulis, Presidente onorario della Fondazione Faustino Onnis, del Gremio di San Lussorio e della Confraternita Vergine SS. del Rosario, con interventi musicali a cura di Andrea Lai. Nel corso dell'evento sarà inoltre allestita un'esposizione delle opere artistiche realizzate dai giovani del Servizio "Giovani in formazione" della Fondazione Anffas di Selargius. Ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili

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