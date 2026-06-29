Si concluderà oggi a Sassari la Festa patronale del Gremio dei Contadini. Ieri, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, al termine della messa, celebrata da don Massimiliano Salis, si è svolta la cerimonia dell’Intregu con il passaggio della bandiera. Quest’anno è stato investito dell’incarico di obriere maggiore Massimo Luiu, che ha ricevuto lo stendardo dall’obriere uscente Antonello Masia. Nella serata di ieri poi la processione del simulacro di San Giovanni della Nebbia, che ha attraversato il centro storico, con la partecipazione dei gremi cittadini e della Confraternita dei Servi di Maria, accompagnata dalle note del corpo bandistico “Luigi Canepa”. Stasera invece, alle 19, si terrà la messa in suffragio dei gremianti defunti nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

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