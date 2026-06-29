La magia del palcoscenico non va in vacanza. Dal 2 luglio al 31 agosto il Teatro Astra di Sassari propone Il Teatro dei Piccoli: sei serate per far sognare bambini e famiglie. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20 e l'aria condizionata è un'ulteriore incentivo per assistere al programma curato per il 7° annno dalla compagnia La Botte e il Cilindro.

Il cartellone è pensato per offrire al pubblico un'estate all'insegna della fantasia, della scoperta e della condivisione che conferma l'impegno della compagnia sassarese nella promozione del teatro per l'infanzia, proponendo spettacoli di qualità capaci di coniugare divertimento, emozione e valore educativo: fiabe classiche, racconti popolari, temi sociali e grandi autori della letteratura, con linguaggi teatrali diversi ma accomunati dall'obiettivo di avvicinare i più piccoli al piacere del teatro.

Ad inaugurare la rassegna sarà giovedì 2 luglio "Il Bosco di Esopo", nuova produzione de La Botte e il Cilindro dedicata ai bambini dai 3 anni in su, con la regia di Pier Paolo Conconi che vede sul palco Luisella Conti e Consuelo Pittalis. Lo spettacolo conduce il pubblico nel mondo delle più celebri favole di Esopo, dove gli animali diventano protagonisti di racconti senza tempo ricchi di insegnamenti. Il lupo prepotente, la cicala e la formica e molti altri personaggi prendono vita attraverso un intreccio di teatro d'attore, pupazzi, narrazione e movimento scenico, coinvolgendo direttamente i bambini durante lo spettacolo. Le stagioni diventano narratrici e accompagnano gli spettatori in un viaggio che alterna giorno e notte, gioco e riflessione, trasformando il teatro in uno spazio di partecipazione condivisa. Al termine della rappresentazione le attrici si fermeranno con il pubblico per mostrare maschere e pupazzi, rispondere alle curiosità dei bambini e continuare insieme il gioco delle storie.

Le altre date- Il 16 luglio con "Racconti dall'Oriente" di Origamundi di Cagliari; il 30 luglio sarà la volta de "Il favoloso Oscar - I racconti di Oscar Wilde" di Akroama di Cagliari; il 6 agosto andrà in scena "Sorichitta" di Bocheteatro di Nuoro; il 20 agosto La botte e il cilindro di Sassari tornerà sul palco con "C'era una volta un burattino"; a chiudere la rassegna, il 31 agosto, sarà "Grigio e Acquerello - Come nasce un colore" di Anfiteatro Sud di Capoterra.

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