Nel paese della Trexenta è tutto pronto per la festa patronale che per tradizione si svolge la prima domenica di luglio. Ricchissimo il programma messo a punto dal Comitato di Santa Lucia 2026 in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e l’associazione Girasole. Si comincia venerdì prossimo, 3 luglio, con il triduo in onore di Santa Lucia. Sabato 4 luglio, alle 19, la santa messa animata dal coro parrocchiale a cui seguirà la processione per le vie del paese. Un anticipo della processione solenne in programma per domenica 5 luglio alle 10.30. Ad accompagnare il simulacro della santa ci saranno i gruppi folk di Barrali, Samatzai e Serramanna, le launeddas di Mauro Spano e gli organetti di Luigi Cordeddu e Margot Toro. Lunedì mattina, alle 10.30, la chiusura dei riti religiosi con la processione in onore di Sant’Antonio da Padova.

Nutrito anche il cartellone degli eventi collaterali. Si parte venerdì prossimo, alle 22, con la musica tradizionale della Sardegna e lo spettacolo del gruppo “Fantasias de Ballos”. Sabato 4 luglio, il concerto della band “Tieni il tempo” con le cover degli 883. Domenica 5 luglio, alle 18, animazione per bambini in piazza. Alle 21.45, lo spettacolo di fuochi d’artificio anticiperà l’esibizione del gruppo Game Over. Gran finale lunedì 6 luglio alle 22 con lo spettacolo di intrattenimento del sindaco di Scraffingiu Alessandro Pili.

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