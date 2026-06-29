Ha preso il via il campo estivo "EstiamoInsieme" promosso da Angsa Sassari e realizzato n collaborazione con la cooperativa sociale Insieme per Crescere e sostenuto dall’Inner Wheel Sassari Centro. L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento atteso dalle famiglie perché offre ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico un’esperienza educativa ricca di stimoli, relazioni e opportunità di crescita.

Il progetto coinvolge cinque ragazzi affiancati da educatori professionali e da una tirocinante. Il programma alterna attività ricreative, educative e di socializzazione in diversi contesti del territorio. Sono previste giornate al mare a Platamona e Alghero, attività nella piscina di Lu Fangazzu, laboratori ed esperienze a contatto con gli animali nella fattoria didattica Badde de Cubas di Usini, oltre a una visita al Parco di Castrum Romano – La Crucca. Ogni uscita è pensata per stimolare l’autonomia personale, rafforzare le competenze relazionali e favorire l’inclusione attraverso esperienze concrete e condivise.

Accanto alle attività rivolte ai ragazzi, il progetto prevede momenti di coordinamento e verifica con gli educatori e incontri di restituzione con le famiglie, a conferma di un percorso costruito in stretta collaborazione con chi accompagna quotidianamente i giovani nel loro cammino di crescita.

«Il campo estivo rappresenta molto più di una semplice attività ricreativa: è un percorso che permette ai nostri ragazzi di sperimentare nuove autonomie, stringere amicizie e vivere esperienze significative in un contesto sereno e protetto – dichiara Giovanna Tuffu, presidente di Angsa Sassari –. Per le famiglie è un supporto importante durante il periodo estivo, ma soprattutto è la conferma che, attraverso il lavoro di rete tra associazioni, educatori e volontari, è possibile costruire opportunità concrete di inclusione. Ringrazio la cooperativa Insieme per Crescere per la professionalità con cui segue il progetto e l’Inner Wheel per aver rinnovato il proprio sostegno, dimostrando ancora una volta grande attenzione verso i bisogni dei nostri ragazzi».

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