Due notti di disinfestazione a La Maddalena contro la proliferazione di zanzare, pulci e blatte. Il Comune informa la cittadinanza che gli interventi sono programmati per lunedì 29 e martedì 30 giugno 2026, a partire dalle 22 e fino alle 6 del mattino successivo.

Il primo intervento, previsto per il 29 giugno, sarà effettuato con termonebbiogeno all’interno delle condutture fognarie. Il trattamento interesserà numerose vie e piazze del centro e delle zone limitrofe, tra cui Cala Balbiano, via Domenico Millelire, via Guglielmo Marconi, via Monte Sinai, via Longobardo, via Giulio Cesare, via Razzoli, via Santa Maria, via Fabio Filzi, via Santo Stefano, via Amendola, via Vittorio Emanuele, via Anita Garibaldi, via Principe di Napoli, via Azuni, via Marsala, via Ilva, via Cairoli, via Regina Margherita, via Don Bosco, via Andrea Doria, via Indipendenza, via Padule, via Isuledda, via Cala Chiesa, via Livenza, via Sardegna, via Chiusedda, via Budelli, via Guardia Gellone, via Santa Teresa e via Trinità.

Il 30 giugno la disinfestazione sarà invece eseguita con atomizzatore. Saranno interessate, tra le altre, via XX Settembre, ad eccezione di un tratto che sarà indicato successivamente, via Giuseppe Garibaldi, via Italia, via Ammiraglio Spano, via Ariosto, via La Marmora, via Galileo Galilei, via Aldo Moro, via Cagliari, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, piazza Caprera, piazza Dante, piazza Bambin Gesù, piazza De Geneys, piazza Umberto I, via Gianicolo, via Maggior Leggero, via Mameli, via Quarto, via Volta, piazza Toselli, piazza Palestro e via Asquer.

Il Comune raccomanda quanto segue: Le aree interessate dagli interventi dovranno essere sgombre da persone. Gli animali non dovranno entrare in contatto con l’insetticida durante il trattamento. È necessario ritirare panni stesi, giocattoli e vasi con piante coltivate a scopo alimentare. Le finestre dovranno restare chiuse per almeno un’ora dopo la fine degli interventi. In presenza di orti, le colture dovranno essere coperte con teli. Dovranno inoltre rimanere spenti gli apparati di aspirazione esterna, come condizionatori e aspiratori. In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi saranno rinviati.

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